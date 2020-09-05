İstanbul’da tıka basa dolu olan minibüs, kapıları açık yoluna devam etti
Yolcu taşıyan bir minibüs, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu alarak kapısı açık bir şekilde seyretti. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 05.09.2020 - 09:44
İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde koronavirüs önlemlerine aldırış etmeyen minibüs şoförü, kapasitenin üzerinde yolcu aldı.
Kapısı açık bir şekilde yolunda devam eden minibüsteki yolcular, adeta aşağı sarktı.
KAPISI AÇIK YOLUNA DEVAM ETTİ
Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapasitenin üzerinde yolcu aldığı ve kapısının açık bir şekilde yoluna devam ediyor.
İstanbul'da tıka basa dolu minibüs yoluna kapıları açık devam etti İZLE