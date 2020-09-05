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İstanbul’da tıka basa dolu olan minibüs, kapıları açık yoluna devam etti

İstanbul’da tıka basa dolu olan minibüs, kapıları açık yoluna devam etti

Yolcu taşıyan bir minibüs, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu alarak kapısı açık bir şekilde seyretti. O anlar kameraya yansıdı.