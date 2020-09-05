Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İstanbul’da tıka basa dolu olan minibüs, kapıları açık yoluna devam etti

    Yolcu taşıyan bir minibüs, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu alarak kapısı açık bir şekilde seyretti. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 09:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da tıka basa dolu olan minibüs, kapıları açık yoluna devam etti

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde koronavirüs önlemlerine aldırış etmeyen minibüs şoförü, kapasitenin üzerinde yolcu aldı.

    Kapısı açık bir şekilde yolunda devam eden minibüsteki yolcular, adeta aşağı sarktı.

    KAPISI AÇIK YOLUNA DEVAM ETTİ

    Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapasitenin üzerinde yolcu aldığı ve kapısının açık bir şekilde yoluna devam ediyor.

    İstanbul'da tıka basa dolu minibüs yoluna kapıları açık devam etti İZLE



    İstanbul’da tıka basa dolu olan minibüs, kapıları açık yoluna devam etti #1

    Görüş Bildir