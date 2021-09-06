İstanbul'da toplu taşımada kış tarifesi başladı

Yurt genelinde 6 Eylül Pazartesi günü okulların açılması nedeniyle İstanbul'da da toplu ulaşımda seferler artırıldı.

Pazartesi gününden itibaren sonbahar-kış düzenine geçecek İETT, sefer sayılarını artıracak. Yaz döneminde kapalı kalan bazı hatlar yeniden faaliyete geçirilecek.

OTOBÜS SEFER SAATLERİ SIKLAŞTI

Yeni tarife düzeninde, toplam 5 bin 245 araç, 9 bin 351 şoförle günde ortalama 44 bin 88 sefer düzenlemesi planlanıyor. Otobüs sefer saatleri hakkındaki detaylara iett.istabul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişebiliyor.

METRO VE DENİZ SEFERLERİ

Metro İstanbul da 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren her gün 16 ek raylı sistem seferi düzenleyecek. Günlük 5 bin 187 sefer ile 4 milyon 701 bin 530 kişi kapasitesiyle hizmet verecek.

Şehir Hatları ise İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde günlük 22 ayrı hatta 48 iskelede, 28 gemiyle günde 636 sefer düzenleyecek. Şehir Hatları, 13 Eylül'de kış tarifesine geçerek seferlerini artıracak. İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda da seferler artacak.

43 OKULDAKİ SIKINTILAR GİDERİLDİ

İBB, sorunlu okul yollarını ve bahçelerini yeni eğitim - öğretim yılına hazırladı. İlçe milli eğitim müdürlükleri tarafından İBB'ye iletilen şehir genelindeki 43 okuldaki sıkıntılar giderildi.

Çalışma kapsamında zeminleri deforme olmuş yolların tamiri yapılırken, kaldırımlar onarıldı. Yağmurda göllenme olan zeminlerde ise hat yapımı ve mevcut hatların temizliği yapıldı. Okul bahçelerinde ise yıpranmış parke taşı ve asfalt zeminlerin onarımı yapıldı. Çevre düzenlemesi ve altyapı gibi çok kapsamlı işler tamamlandı. Böylece, okullar yıl boyunca öğrenci ve öğretmenlerin daha güvenli, daha konforlu zaman geçirecekleri alanlara dönüştürüldü.