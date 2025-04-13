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İstanbul'da trafik magandalığı: Sürücüye küfredip tehdit etti

İstanbul'da trafik magandalığı: Sürücüye küfredip tehdit etti İstanbul Ümraniye’de emniyet şeridini kullanan bir maganda, kendisine yol vermeyen diğer sürücüye hakaret etti. Magandanın yanındaki kadın ise, "Senin bir gün kafana sıkarlar herkese gider yapma." dedi.