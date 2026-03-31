İzmir'de trafikte beyzbol sopalı saldırı

Konak ilçesinde hareket halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, yaklaştığı otomobile beyzbol sopasıyla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir trafiğinde maganda dehşeti..
Konak ilçesinde sabah saatlerinde Yeşildere Caddesi'nden Gaziler Caddesi'ne bağlanan yan yolda meydana gelen olayda, seyir halindeki 34 HHD 369 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, yanından geçen otomobille kavga etti.
ARACIYLA YAKLAŞIP BEYZBOL SOPASIYLA VURDU
Aracıyla yanındaki araca yaklaşan sürücü, beyzbol sopasıyla araca vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
VURUP YOLUNA DEVAM ETTİ
Görüntülerde; sürücünün beyzbol sopasıyla otomobile vurup, yoluna devam ettiği anlar yer aldı.
SALDIRGAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Olayın ardından saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)