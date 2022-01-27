İstanbul'da trafik polislerinden sürücülere destek
Etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle birçok yol kapandı, sürücüler mahsur kaldı. Yolda kalan sürücülere trafik polisi desteği kameralara yansıdı.
- DHA
- 27.01.2022 - 08:55
- Güncelleme : 27.01.2022 - 09:27
İstanbul’da kar çileye dönüştü, birçok noktada araçlar yollarda kaldı.
Trafiği allak bullak eden yağış şiddetini dün itibariyle yitirirken, kar kütleleri araçların adeta önünü kesti.
TRAFİK POLİSLERİ İMDATLARINA YETİŞTİ
Bu noktada devreye hemen trafik polisleri girdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şiddetli kar yağışı sonrası kapanan yollar nedeniyle zorluklar yaşayan sürücülere destek oldu.
YOĞUN ÇABA HARCADILAR
İstanbul'un birçok noktasında sürücülerin, trafik polislerinin yoğun çabasıyla ilerleyebilmeleri kameralara yansıdı.
İstanbul'da trafik polislerinden sürücülere destek VİDEO
KAR KÜREYİP, ARAÇLARI İTTİLER
Görüntülerde, kimi trafik polislerinin kar küreyip, mahsur kalan aracın çıkmasını sağladığı, kimilerinin ise araçları ittiği görülüyor.