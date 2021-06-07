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    İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde, trafikte yoğunluk yaşanıyor.
    • AA
    • 07.06.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:16
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

    İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 5 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

    Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 karayolu ve TEM otoyolunun her iki yakadaki farklı noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 54’E ÇIKTI

    Haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşların, duraklarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

    Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.

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