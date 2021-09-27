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    İstanbul’da trafik yoğunluğu erken başladı

    İstanbul’da trafik yoğunluğu erken başladı

    Haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Trafik yoğunluğu yüzde 65'leri geçti.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 07:56
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 09:06
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    Yine pazartesi yine haftanın ilk iş günü ve yine İstanbul…

    Koca şehrin sakinleri, her yeni haftaya daha yoğun trafikle başlıyor.

    Bugün Megakent'te hava aydınlanmadan trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi, araçlar dur kalk yapmaktan ilerleyemedi.

    DURMA NOKTASINA GELDİ

    İstanbul’un birçok noktasında trafikte, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk gözleniyor.

    Anadolu Yakası'nda D100 karayolu Kartal, Maltepe ve Pendik'te trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Maltepe'den Kadıköy yönüne trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görüldü.

    HALİÇ KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINA KADAR DEVAM EDİYOR

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Avrupa Yakası'nda D100 karayolu Ankara istikameti Saadetdere mevkisinden başlayan trafik, Küçükçekmece-Çobançeşme arası açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ediyor. Ters istikamette de İncirli-Yenibosna arası durma noktasına geldi.

    Karaköy-Beşiktaş yönünde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

    İstanbul’da trafik yoğunluğu erken başladı ViDEO

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65'İ GEÇTİ

    Ataköy kavşağında, Şirinevler ve Bahçelievler'in D100 karayoluna bağlanan tali yollarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    İBB Trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla yüzde 60'lara dayanan trafik yoğunluğu, 08.30'da yüzde 65'i geçti.

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