İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e dayandı

Yağışlı bir güne uyanan İstanbulluların iş yerlerine gitmek üzere yola çıkmasıyla birlikte yollar kilitlendi. Trafik yoğunluğu, yüzde 80'e ulaştı.

İstanbullular güne, yağmurla başladı.

Kış döneminden ilkbahara geçerken bastıran yağmurlarla birlikte bazı problemler de meydana geldi.

Trafiğe çıkan İstanbullular, zaman zaman yüzde 80 doluluk oranına ulaşan yollarda iş yerlerine gitmeye çalıştı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK

Sabah saat 05.00'ten itibaren kalkan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yollarda yoğunluk yaşandı.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte açılan iş yerlerinin ardından trafiğe herhangi bir düzenleme yapılmaması, vatandaşları mağdur etti.

YOLLARDA YÜZDE 74 YOĞUNLUK

İBB'nin trafik yoğunluk haritasında yer alan bilgilerde, saat 09.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 74 olarak belirlendi.