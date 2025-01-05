İstanbul'da trafikte kavga: 1 ölü

İHA
İstanbul Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde T.Y ve Y.S isimli şahıslar trafikte tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine gelen Y.S.'nin kardeşi A.S., T.Y'yi boyun kısmından yaraladı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan T.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan A.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI
Y.S'nin olay yerinde yakalandığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan A.S. ise Sultanbeyli'de yakalandı.
Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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