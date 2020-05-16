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    İstanbul'da ulaşım sorunu çözülemedi

    İstanbul'da ulaşım sorunu çözülemedi

    Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde İstanbul'da yaşanan ulaşım sıkıntısı bu hafta da devam ediyor.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 14:05
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    İstanbul'da ulaşım sorunu çözülemedi

    Sokağa çıkma yasaklarının 6. haftasında çalışmak zorunda olanlar toplu ulaşımda yine zorluk yaşadı.

    Yürümek zorunda kalanlar, otostop çektiğini söyleyenler, otobüslerin arkasında koşturan sağlık çalışanları mesaiye ya da evlerine gitmeye çalıştı.

    Cevizlibağ otobüs durağında bekleyen bir hemşire gelen otobüse binme telaşı yaşadı.

    Yürüyerek evine gitmeye çalışan tekstil işçisi Hasan Dilmaç ise, "İşten eve gidiyorum, tekstilde çalışıyorum. Yarım saat yürüyorum, Çiftehavuzlar'dan Seyran'a kadar yürüyorum" diye konuştu.

    İstanbul'da ulaşım sorunu çözülemedi VİDEO

    OTOSTOP KULLANMAK ZORUNDA KALDIM

    Kızıyla hastaneden dönen bir kadın ise otostop çekmek zorunda kaldığını belirterek, "Bugün sorun yaşadım, vasıta bulamadım. Şişli'den Bağcılar'a gitmem gerekiyordu, gitmekte çok zorlandım. İnsanlardan yardım istemek zorunda kaldım. Aracım yok zaten. Kızımın ameliyat sonra tamponlarının çıkması gerekiyordu, kanaması vardı, hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadım. İnsanlardan, erkeklerden, farklı kişilerden yardım istemek zorunda kaldım. Bir nevi otostop kullanmak zorunda kaldım. Sabahın 8'inden beri sokaktayız" dedi.

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