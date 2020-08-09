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    İstanbul'da üst geçidin çökmesiyle ilgili soru işaretleri

    İstanbul'da üst geçidin çökmesiyle ilgili soru işaretleri

    Eyüpsultan'da üst geçidin kendiliğinden çökmesinin ardından gözler hemen yan taraftaki inşaata çevrildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.08.2020 - 10:39
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    İstanbul'da üst geçidin çökmesiyle ilgili soru işaretleri

    Türkiye ilginç bir haberle güne başladı.

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir üst geçit kendiliğinden çöktü.

    Çökme anında üst geçidin üzerinde ve altında kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

    Çökme nedeniyle yol kapandı ve trafik kilitlendi.

    Ekipler anında olay yerine giderken çökmenin nedeni de araştırılmaya başlandı.

    Olay yerine giden muhabirler, ilk olarak yan taraftaki inşaat dikkatini çekti.

    İnşaat çalışmalarının üst geçide zarar vermiş olabileceğinden şüphelenen muhabirler, olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'ya bu durumu sordu.

    KAZANIN NEDENİ İNŞAAT ÇALIŞMASI MI

    Kaymakam Kara, "Kazanın neden kaynaklandığı belli mi? Sağ tarafta bir inşaat çalışması var?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu tabii araştırma konusudur. İlgililer sebeplerini sonuçlarını araştırmaya devam ediyorlar."

    Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, kazaya dair şunları söyledi: "Üst geçidin çökmesi dolayısıyla şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı. Metro inşaatına çok büyük bir zarar vermediğini memnuniyetle öğrendim. Hepimize geçmiş olsun. Vatandaşlarımızın başka bir yoldan sevk edilerek trafiğin kontrol edilmesi konusunda arkadaşlar önlemlerini almış durumdalar. Her türlü tedbir alındı."

    Eyüpsultan Kaymakamı çöken üst geçitte incelemelerde bulundu VİDEO

    İstanbul da üst geçidin çökmesiyle ilgili soru işaretleri #1

    Çöken üst geçit yüzünden oluşan trafiğin havadan görüntüsü ViDEO

    İstanbul da üst geçidin çökmesiyle ilgili soru işaretleri #2

    İstanbul da üst geçidin çökmesiyle ilgili soru işaretleri #3


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