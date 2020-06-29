Dün akşam sahillere akın eden vatandaşlar, ardında çirkin bir İstanbul görüntüsü bıraktı.

YKS'nin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının kalmasıyla vatandaşlar sahillere akın etti.

Sosyal mesafe kurallarına uymadan sahillerde vakit geçiren vatandaşların çevreye verdiği kirlilik bugün ortaya çıktı.

SAHİL ÇÖPLÜK GİBİ: YOK YOK

İnsanların yürüyüş ve piknik yaptığı sahilde çekirdek çöplerinden plastik atıklarına kadar birçok çöpe rastlandı. Bir kayanın üzerinde unutulan battaniye ise pes dedirtti.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE ANORMAL PİKNİK

İnsanların çöpünü çöpe atması gerektiğini söyleyen Serdar Sağlam, “Çok üzücü tabi, burayı hepimiz kullanıyoruz, böyle olmaması lazım. İnsanların çöpünü çöpe atması gerekiyor. Herkes buraya çöpünü atarsa yaşayamaz hale geliriz. Hastalık daha da çoğalır. İnsanlar evde sıkıldı. Normalleşme sürecinde gelip piknik yapmaları da çok normal ama temiz bırakmaları gerekiyor. Çimlere daha çok çöp bırakıyorlar ve yanlarında çöp kutusu var atmıyorlar” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da vatandaşlar sahilleri çöpe çevirdi - VİDEO



"NE ARARSANIZ VAR"

İnsanları çöp konusunda uyardığını belirten Sadıç Erhan, “Ben buraya gelen insanları çok uyarıyorum. Bizim insanımız maalesef duyarsız. Herkesin sorumluluğunu bilmesi lazım. Taşların üzerinde çok çöp var, bırakıp gidiyorlar. Alkol şişeleri, kola şişeleri, cips paketleri ne ararsanız var” şeklinde konuştu.



































