İnsan kaçakçılarınca ‘VIP hizmet’ olarak nitelendirilen ve yurt dışına çıkarılan kişilere maliyeti oldukça yüksek olan bu yöntem, İstanbul Havalimanı’nda deşifre oldu.

Türkiye’ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan asıl adı “Mohamad Al-Jamal” olan Lübnan asıllı bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı.

Kaçakçılar, Al-Jamal’ı ‘yeni ameliyat olmuş hasta’ gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını sarıp, yurt dışına çıkarmak için plan yaptı.

SARGI BEZLİ KAMUFLAJ

İstanbul Havalimanı'na başı ve burnu sarılı gelen şahsın yanında ise şebekenin ‘refakatçı’ olarak kullandığı İsrail asıllı Ester Hana A.R. isimli bir kadın yer aldı.

Şebekenin İsrailli üyesi kadın, ‘refakatçi’ olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" dedi ve yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE PASAPORT KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.

İstanbul'da VIP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı VİDEO

POLİS DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis, durumdan şüphelindi.

Daha önce başkalarına ait pasaport ile Avrupa ülkelerine göçmen kaçıran kaçakçıların akılalmaz yöntemlerine karşı uyarılan havalimanındaki pasaport polisi, söz konusu yolcuyu daha dikkatle inceledi.

PARMAK İZİ VE YÜZ TARAMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Ardından davranışından ve hareketlerinden şüphelenerek risk analiz odasına davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi yapıldı. Pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmazlık tespit edildi.

Fotoğraftaki ile engelli sandalyesindeki kişinin kaş yapılarındaki farklılığı tespit eden polis, Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber vererek 2 yolcuyu gözaltına aldırdı.

KAÇAK GÖÇMEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ameliyat olduğu söylenen ve tekerlekli sandalye ile pasaport kontrolüne kadar gelen yolcunun kaçak göçmen olduğu ve herhangi bir cerrahi müdahaleden geçmediği anlaşıldı. Yapılan kontrollerde Lübnan asıllı göçmenin, hiçbir yarasının bulunmadığı ve ameliyat izinin olmadığı belirlendi.

Havalimanına tekerlekli sandalye ile giren şahıs ve yanındaki ‘refakatçı‘ kılığındaki şebeke üyesi kadın, yürüyerek gözaltı odasına götürüldü. Yapılan araştırmalarda, yolcunun gerçek adının "Mohammed Bannout" değil, “Mohamad Al-Jamal” olduğu belirlendi.

ÜÇ ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Polise verdiği ifadesinde Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini ifade eden Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını itiraf etti. Pasaportu Lübnan asıllı göçmene veren de, İsrail kökenli ‘refakatçı’ kadın da göçmen kaçakçılığı şebekesinini üyesi çıktı.

Lübnanlı göçmene para karşılığı pasaportunu satan Mohammed Bannout adlı şahıs da polis tarafından havalimanında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Orta Doğu kökenli Mohammed Bannout, göçmen kaçakçılığı yapan şebeke için çalıştığını itiraf etti.

Polis, Mohammed Bannout, Mohamad Al Jamal ile İsrailli sözde ’refakatçı’ Ester Hana A.R. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yaparak adli soruşturma başlattı.