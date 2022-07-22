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    İstanbul'da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü

    Pendik'te virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunu kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyer ve duvarı aşıp yan yolda seyir halindeki otomobilin üzerine düştü, 3 kişi yaralandı.
    • 22.07.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 20:57
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    İstanbul'da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü

    İstanbul'un Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Metin F.'nin kullandığı 41 AAB 246 plakalı hafriyat kamyonu, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü

    Bariyer ve duvarı aşan hafriyat kamyonu o sırada yan yolda seyir halinde olan Muhammet Çoşkun yönetimindeki aracın üstüne düşerek durdu. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü Metin F.  ile yan koltukta bulunan kadın yolcu ve otomobil sürücüsü Muhammet Çoşkun yaralandı.

    3 kişi yaralandı

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza da yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik polislerin kazayı incelemesin ardından araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ve çekici ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.

    İstanbul'da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü VİDEO

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #1

    "Kamyonun lastiği patlamış"

    Kaza ilgili DHA'ya konuşan Asuman Yıldız "Biz çalışıyorduk. Dışarıdan gürültü duyduk. Yukardan aşağı gelen hafriyat kamyonun lastiği patlamış. Patlayınca da yoldan geçen bir otomobilin üzerine düştü. Bir yaralı olduğunu biliyorum" dedi.

    Bir başka mahalleli "Duyduğuma göre hafriyat kamyonun lastiği patlamış yolda virajı alamayınca aşağı doğru düşmüş" diye konuştu.

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #2

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #3

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #4

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #5

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #6

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #7

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #8

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #9

    İstanbul da virajı alamayan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine düştü #10


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