İstanbul'da yağış etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini arttıran aralıklı yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER ZORLANDI

Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları meydana geldi.

Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.

DENİZE GİRDİLER

Üsküdar Salacak Sahili'nde ise yağışa rağmen bazı vatandaşlar denize girdi. Yağışın gün boyu devam edeceği öğrenildi.