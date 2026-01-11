İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 son dakika tatil kararı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da dün akşamdan beri etkili olan fırtına ve şimşek, yerini yağmura bıraktı.

Gökyüzünün parladığı anlar gündem olurken, öte yandan ise "kar" bekleniyor.

Megakent'te etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ile velilerin gündemini yeniden "okullar tatil mi?" sorusuna çevirdi.

Meteoroloji'den gelen uyarıların ardından gözler İstanbul Valiliği başta olmak üzere resmi açıklamalara çevrilirken, "12 Ocak 2026 Pazartesi okullar var mı, tatil mi?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Peki yarın İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? İşte merak edilen yanıt...

12 OCAK 2026 OKULLAR TATİL Mİ

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Havanın gidişatına bağlı değerlendirmeler yapılarak karar verilecektir.

Tatil olması durumunda Valilik tarafından duyuru paylaşılırsa haberimizde yer alacaktır.