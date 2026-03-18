İstanbul'da yaya geçidinde kaza

Türkiye'de yaya geçitlerinde yayaya öncelik kuralları, en çok ihlal edilen trafik kuralları olarak öne çıkıyor.

Bu ihlaller çoğu zaman yaralanmalara ya da ölümlere yol açarken, son olay İstanbul'da yaşandı.

Dün saat 18.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi Riva Caddesi'nde meydana gelen olayda, fırından çıkan kişi yaya geçidinde beklediği sırada, seyir halindeki minibüs yayaya yol vermek için durdu.

HATALI SOLLAMA YAPTI: YAYA GEÇİDİNDE YAYAYA ÇARPTI

Bu sırada minibüsün arkasından gelen otomobil, hatalı sollama yaparak yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, minibüsün yaya geçidinde durduğu, yayanın geçmek istediği sırada arkadan gelen otomobilin hızla sollama yaparak çarptığı anlar yer aldı.