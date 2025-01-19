Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Marmara Bölgesi'nde yazdan kalma günlere veda etme vakti geldi.

Birkaç gündür açık havaların etkisinde olan yurt geneli soğuk günlere doğru ilerliyor.

Güneşli ve açık havaların yerini, karla karışık yağmurlara bırakmaya başlamasıyla, kış havası kendini iyice hissettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ocak Pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre hafta başında ülke genelinde açık bir hava hakim olacak ve sıcaklıklar yükselecek.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Beş büyük şehirde güneş yüzünü gösterirken, puslu bir atmosfer de gözlemleniyor.

İstanbul’da sıcaklık 15 derece, Ankara 7 derece, İzmir 17 derece, Bursa 15 derece ve Antalya 21 derece olacak.

Salı akşamı İzmir’de başlayacak yağmur, çarşamba günü İstanbul ve Antalya’da etkisini gösterecek.

Marmara Bölgesi’nde güneşli bir hava beklenirken, yer yer pus oluşacak. Çarşamba gününe kadar bölgede yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar 13 ila 15 derece arasında seyredecek. Ancak çarşamba günü Marmara yeniden yağış alacak.

KARADENİZ'DE KARLA KARIŞIK YAĞIŞLAR ETKİLİ

Son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Kastamonu’nun kuzeyinde ve Sinop çevresinde yağmur beklenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, Trabzon’un batısı, Giresun’un doğusu ile Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz’de batı yönlü rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebilir.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığı: Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgar: Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek

19 OCAK PAZAR ÜLKE GENELİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyıarında kuvvetli yağmur, Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmurlu, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısının yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Orta ve Doğu Karadeniz’de fırtına yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı yağmurlu,

Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, ilk saatlerden itibaren batısı zamanla geneli 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde,

Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta ve Doğu Karadeniz yer yer 4,0 m,

Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık,

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık,

Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde,

Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık,

Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde,

Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve karlı

Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde,

Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.