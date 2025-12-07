İstanbul'da yeşil harita! 17 saat sürecek, ilaç gibi gelecek...

- İstanbul'da 7 Aralık Pazar günü 17 saat aralıksız yağmur yağacak.
- Bu yağışlar barajları doldurarak su rezervlerini artıracak.
- Hava koşulları dışarıda olanlar için zorlayıcı olacak ve tedbirli olunması öneriliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul barajları bayram edecek...
Meteoroloji verilerine göre 7 Aralık Pazar günü megakentte 17 saat boyunca aralıksız yağmur yağacak.
Uzun sürecek yağışların barajlara olumlu katkı sağlaması öngörülürken, günü dışarıda geçirmek zorunda olan İstanbullular için hava koşulları oldukça zorlu olacak.
Kent genelinde trafik, ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara karşı tedbirli olunması öneriliyor.