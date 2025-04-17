İHA

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarında ilginç görüntü..

Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi.

Alana gelen iş makinası yıkıma başladı. Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

2 ODANIN DUVARI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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