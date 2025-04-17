İHA
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarında ilginç görüntü..
Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi.
Alana gelen iş makinası yıkıma başladı. Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
2 ODANIN DUVARI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı.
Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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