İstanbul'da yol verme kavgası: Otobüsü tekmeleyen sürücüye 180 bin TL ceza

İstanbul'da trafik kavgası..

Dün akşam saatlerinde Esenler ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.K. isimli sürücü otomobiliyle seyir halindeyken, 34 MES 598 plakalı İETT otobüsünün önünde aniden durduğu ileri sürdü.

Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmada C.K., otobüsü yumruklayarak hakaretlerde bulundu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGAN SÜRÜCÜYE 180 BİN TL CEZA

Yakalanan C.K. isimli sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, kullandığı araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Hakkında ise 180 bin TL idari para cezası kesildi. Şahıs hakkında ayrıca "Mala Zarar Verme-Tehdit-Hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.