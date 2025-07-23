İstanbul'daki Afrika sıcakları, sokak hayvanlarını klimalı mağazalara itti

İstanbul’da etkisini artıran Afrika sıcakları, günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye ulaştığı kentte, hem vatandaşlar hem de sokak hayvanları serinlemek için çözüm arıyor. Sıcaktan bunalan bazı kişiler alışveriş merkezlerine yönelirken, buzlu içeceklerle serinlemeye çalışıp gölge alanlara sığındı.

AŞIRI SICAKLAR HAYVANLARI DA BUNALTTI

Yakıcı sıcaklardan sokak hayvanları da etkilendi. Pendik Kurtköy’deki bir alışveriş merkezinde, bazı hayvanların klimalı mağazalara girip serinleyerek uyuduğu gözlendi.