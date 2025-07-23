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İstanbul'daki Afrika sıcakları, sokak hayvanlarını klimalı mağazalara itti

Afrika sıcaklarının etkisini gösterdiği İstanbul'da hissedilen sıcaklık 47 dereceyi buldu. Kavurucu havadan bunalan sokak hayvanları serinlemek için klimalı mağazalara sığındı.

İHA İHA
23.07.2025 16:33

İstanbul’da etkisini artıran Afrika sıcakları, günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye ulaştığı kentte, hem vatandaşlar hem de sokak hayvanları serinlemek için çözüm arıyor. Sıcaktan bunalan bazı kişiler alışveriş merkezlerine yönelirken, buzlu içeceklerle serinlemeye çalışıp gölge alanlara sığındı.

AŞIRI SICAKLAR HAYVANLARI DA BUNALTTI

Yakıcı sıcaklardan sokak hayvanları da etkilendi. Pendik Kurtköy’deki bir alışveriş merkezinde, bazı hayvanların klimalı mağazalara girip serinleyerek uyuduğu gözlendi.

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