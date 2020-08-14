Asker uğurlamasına katılan İstanbullular maske ve sosyal mesafeyi unuttu. Uğurlamaya giden vatandaşlar havai fişek fırlatıp, yolları trafiğe kapatarak silahla ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler sıklaştırılmış, İstanbul Valiliği de vatandaşların yoğun katılım gösterdiği asker uğurlama eğlencelerine ilişkin kısıtlamalara gitmişti.

Celp döneminin gelmesi ile beraber İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gruplar, asker uğurlaması adı altında yine bir araya geldi.

VALİLİK KARARINA UYULMADI

İstanbul Valiliği'nin asker uğurlaması yapılamaması gerektiğine dair tüm uyarılarına rağmen, bazı ilçelerde yapılan asker uğurlamalarında korkunç görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'daki asker eğlencelerinden korkunç görüntüler ViDEO

SOSYAL MESAFEYİ UNUTUP HALAYA TUTUŞTULAR

Sultangazi, Avcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Bağcılar başta olmak üzere kentin çeşitli ilçelerindeki semtlerde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı.

Gruptan biri eline aldığı havai fişeği onca binanın arasında fırlatmaya başladı. Bazıları ise meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATIP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Semtteki eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı.

PATİNAJ ÇEKTİLER

Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Araçlarla yolları trafiğe kapatan magandalar, patinaj çekerek ortalığı dumana boğarken içlerinden biri de tabancayla havaya defalarca ateş açtı.

Trafikte yol kesip drift de yapan magandalar, mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

EMNİYET MAGANDALARI ARIYOR

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaya ateş açan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.