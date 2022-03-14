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    İstanbul’daki barajların son durumu

    İstanbul’da etkili olan Aybar Kar Fırtınası sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84.29 oran ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 10:34
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    İstanbul’daki barajların son durumu

    İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.

    İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bıraktı ve son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    SADECE SAZLIDERE GERİDE KALDI

    Megakente su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 70'in üzerine çıktı.

    Sadece Sazlıdere Barajı'nda bu oran yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı.

    Anadolu Yakası’nda bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

    ELMALI’NIN SON HALİ

    Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

    Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

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    DOLULUK ORANI DAHA DA ARTACAK

    Öte yandan kente su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajları yüzde 100 oranına ulaşırken, barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

    İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

    Ömerli Barajı (% 89.52)

    Alibey Barajı (% 78.29)

    Büyükçekmece Barajı (% 82.79)

    Darlık Barajı (% 93.59)

    Sazlıdere Barajı (% 57.75)

    Elmalı Barajı (% 95.73)

    Istrancalar Barajı (% 100)

    Kazandere Barajı (% 100)

    Pabuçdere Barajı (% 94.19)

    Terkos Barajı (% 81.17)

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