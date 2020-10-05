İstanbul'daki Formula-1 yarışları seyircisiz yapılacak
İstanbul Valiliği, İstanbul'da yapılacak olan Formula-1 yarışlarının seyircisiz olacağını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 13:43
- Güncelleme : 05.10.2020 - 13:43
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul İl Pandemi Kurulunun Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." denildi.
BİLETLER SATILDI
Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 15 Eylül'de satışa çıkmıştı.
İndirimli 10 bin bilet satışa çıktıktan 3 sonra tükenirken, normal bilet satışı devam ediyordu.