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    İstanbul'daki Formula-1 yarışları seyircisiz yapılacak

    İstanbul Valiliği, İstanbul'da yapılacak olan Formula-1 yarışlarının seyircisiz olacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 13:43
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 13:43
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    İstanbul'daki Formula-1 yarışları seyircisiz yapılacak

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul İl Pandemi Kurulunun Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

    BİLETLER SATILDI

    Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 15 Eylül'de satışa çıkmıştı.

    İndirimli 10 bin bilet satışa çıktıktan 3 sonra tükenirken, normal bilet satışı devam ediyordu.

     

     

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