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    İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi

    Surlardan kopan kaya parçaları yola düşerken, yoldan geçen aracın olmayışı olası bir faciayı önledi.
    • AA
    • 03.05.2020 - 15:23
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    İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi

    Fatih Topkapı’daki tarihi surların bir bölümü çöktü.

    Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

    Çöken tarihi surlardan kopan kaya parçaları 10. Yıl Caddesi’nden Vatan Caddesi'ne bağlanan yola düştü.

    TARİHİ SURLARDA ÇÖKME YAŞANDI

    Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle o esnada bölgeden kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çökmenin yaşandığı alanın çevresine şerit çekti.

    Belediye ekipleri, surlardan düşen taşları kaldırmak için çalışma başlattı.

    İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi ViDEO

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