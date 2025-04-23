İHA
İstanbul'da deprem paniği...
Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor..
Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar evlerine giremeyip park ve açık alanlara akın etti.
ÇADIR SATIŞ YERLERİNE AKIN ETTİLER
Geceyi dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar çadır satış yerlerine akın etti. Vatandaşlar ailedeki sayılarına göre çadırlarını alıp çeşitli yerlerde kurarak sabahlayacak.
Vatandaşların çadır satış yerlerinde oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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