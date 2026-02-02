İstanbullular dikkat! Beyaz örtü geliyor: İşte kar yağışı beklenen ilçeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da kış yeniden yüzünü gösteriyor.

Meteorolojik uyarıların ardından beklenen soğuk hava dalgası kente giriş yaptı. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte bugün itibarıyla İstanbul’un birçok noktasında kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere bazı ilçelerde beyaz örtü görülecek.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul’da 16.00’dan sonra kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Etkilenecek ilçeleri sayan Hava Forum, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbullular pazartesi sabahına (5-8 civarı) sakin başlayacak. Sabah 8.30/9'dan itibaren yağmur başlar. Bu saatlerde Trakya'dan kar haberleri alırız. Öğleden sonra havamız iyice soğuyacak. Rüzgar da güçlenecek. Saat 16.00'dan itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy hattından başlayarak yağışlar zaman zaman kara dönmeye başlayacak. İş çıkışında bazı lokasyonlarda sürpriz kar yağışları gelişebilir. Üsküdar'da Çamlıca tepesinde de akşam ve gece saatinde lapa lapa kar yağabilir. Pazartesi İstanbul'un havası karışık, öğleden sonra zaman zaman kar da göreceğiz. Beklentiyi çok yükseltmeden pazartesini takip edelim, kalın giyinin rüzgarla birlikte hava çok üşütecek sevgilerimizle…”