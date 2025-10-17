İstanbullular dikkat: Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları ve genel prova kapsamında önemli bir duyuru yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek prova ile 29 Ekim 2025 Çarşamba günü yapılacak resmi tören süresince bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kapanışlar, her iki gün de saat 05.45 itibarıyla başlayacak ve programın bitimine kadar devam edecek.

Vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da açıklandı.

19 EKİM TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı - Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu