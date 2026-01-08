Abone ol: Google News

İstanbullulara uyarı: Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını tamamen durma noktasına getirdi. Güvenlik gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda, kent genelinde hizmet veren Şehir Hatları başta olmak üzere tüm vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 15:55
  • İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.
  • Şehir Hatları A.Ş., deniz trafiğinin güvenliği için bu kararı aldı.
  • Yeni bir duyuruya kadar seferler yapılmayacak.

Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı.

Özellikle İstanbul’da rüzgarın şiddetini artırması ve dalga boylarının yükselmesi, deniz trafiğini olumsuz etkiledi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yolcu güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla Şehir Hatları başta olmak üzere kent genelindeki tüm vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ DURDURULDU

Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kararın, yolcu ve sefer güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

