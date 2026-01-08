İstanbullulara uyarı: Vapur seferleri iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı.

Özellikle İstanbul’da rüzgarın şiddetini artırması ve dalga boylarının yükselmesi, deniz trafiğini olumsuz etkiledi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, yolcu güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla Şehir Hatları başta olmak üzere kent genelindeki tüm vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ DURDURULDU

Şehir Hatları A.Ş., olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelindeki tüm vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kararın, yolcu ve sefer güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.