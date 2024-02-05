İstanbul'u destekleyen barajlarda büyük değişim İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj, 2023 ayında son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilerken, Kırklareli'nde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajları'nda hayvanlar otluyordu. Son yağışların ardından barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişim havadan görüntülendi.

İHA

2023 yılında ülke genelinde yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul'un su kaynaklarını kuruma noktasına getirmişti. Bölge, son 10 yılın en kurak dönemini yaşıyordu ve aylar önce hayvanlar oluşan otlaklarda otluyordu.

İstanbul'da 2023 yılı Şubat ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30'lara kadar düşmüştü. Ancak, 1 yıl sonra 2024 yılı Şubat ayında barajlardaki doluluk oranı önemli bir yükseliş kaydederek yüzde 72,65'e ulaştı.

İstanbul'u destekleyen barajlarda büyük değişim - FOTO GALERİ



İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere Barajları, Kırklareli'nin Vize ilçesinde yer alıyor ve yağışlardan olumlu etkilendi. Geçen sene Şubat ayında Kazandere Barajı'nda yüzde 2,93 su bulunurken, 2024 Şubat ayında bu oran yüzde 62,87'ye yükseldi. Aynı dönemde Papuçdere Barajı'nda yüzde 7,17 olan su seviyesi yüzde 43,38'e çıktı.

Son yağışlarla birlikte, barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişim havadan görüntülendi.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 88,17



Papuçdere Barajı: Yüzde 43,38



Sazlıdere Barajı: Yüzde 50,77



Büyükçekmece Barajı: Yüzde 69,41



Alibeyköy Barajı: Yüzde 76,99



Terkos Barajı: Yüzde 64,2



Kazandere Barajı: Yüzde 62,87



Elmalı Barajı: Yüzde 91,62



Darlık Barajı Yüzde 88,1



Istrancalar Barajı: Yüzde 78,29.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)