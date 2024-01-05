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İstanbul'un barajlarına yağmur etkisi! Su seviyesi yükseldi

İstanbul'un barajlarına yağmur etkisi! Su seviyesi yükseldi Kurak bir dönemin ardından son yağışlarla birlikte İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları yükselişe geçti.. İSKİ'nin son verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 52,44 olarak ölçüldü.