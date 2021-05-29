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    İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi

    Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Fetih Suresi okundu.
    • AA
    • 29.05.2021 - 07:15
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 08:12
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    İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi

    Hatay'da,  Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde program düzenledi.

    FETİH SURESİ OKUNDU

    Camide Fetih Suresi okundu, ardından dualar edildi.

    Sabah namazının kılınmasının ardından Antakya Belediyesi, cemaate sıcak çorba ikramında bulunuldu.

    İstanbul un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu nun ilk camisinde dualar edildi #1

    İstanbul un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu nun ilk camisinde dualar edildi #2

    İstanbul un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu nun ilk camisinde dualar edildi #3

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