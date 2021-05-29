İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi
Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazında Fetih Suresi okundu.
- AA
- 29.05.2021 - 07:15
- Güncelleme : 29.05.2021 - 08:12
Hatay'da, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde program düzenledi.
FETİH SURESİ OKUNDU
Camide Fetih Suresi okundu, ardından dualar edildi.
Sabah namazının kılınmasının ardından Antakya Belediyesi, cemaate sıcak çorba ikramında bulunuldu.