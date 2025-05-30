İstanbul'un sembol yapısı Çamlıca Kulesi, 4 yaşında

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4. yaşını dolduran Çamlıca Kulesi, İstanbul'un en yüksek yapısı ve Avrupa'nın en yüksek radyo-televizyon kulesi olarak öne çıkan modern bir mimari başyapıttır.

Küçük Çamlıca Mahallesi, Üsküdar İstanbul'da yer alan kule, 30 bin 150 metrekarelik bir alanda konumlanmıştır.

587 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP

Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip olan kulenin, zeminden itibaren yapısal yüksekliği 369 metredir.

Betonarme kısmı 221 metre, çelik anten kısmı ise 168 metre uzunluğundadır.

9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME DAYANIKLI

Toplam 49 kattan oluşan kulede, zemin altında 4 kat, zemin üstünde ise 45 kat bulunmaktadır.

Kule, 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

YAPI ÇEVRE DOSTU OLMASIYLA DİKKAT ÇEKER

Çamlıca Kulesi, yalnızca bir iletişim kulesi olmaktan öte, İstanbul'un siluetini güzelleştiren bir simge yapıdır.

2017 yılında yapımına başlanan kule, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 büyük anteni tek bir yapıda birleştirerek görüntü ve elektromanyetik kirliliği ortadan kaldırmıştır.

Bu özelliğiyle çevre dostu bir proje olarak kabul edilir ve yüksek verimli anten-verici sistemleri sayesinde enerji tasarrufu sağlar.

100 FM RADYO YAYINI KAPASİTESİNE SAHİP

Kule, dünyada bir ilke imza atarak aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilme kapasitesine sahiptir.

Ayrıca, televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine altyapı hizmeti sunmaktadır.

2,5 MİLYON ZİYERTÇİ AĞIRLADI

Kule, 29 Mayıs 2021 tarihinde, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve tören ile resmi olarak açıldı.

2025 itibarıyla 4 yaşında olan Çamlıca Kulesi, açılışından bu yana yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi ağırladı.

ÇEVRESİNE 2 BİN 750 ADET AĞAÇ DİKİLDİ

Sosyal alanlarıyla da dikkat çeken kule, 33. ve 34. katlarda yer alan seyir teraslarında eşsiz İstanbul manzarası sunarken 39. ve 40. katlarda bulunan restoranlarda Türk ve dünya mutfağından lezzetler eşliğinde unutulmaz bir deneyim vadeder.

Kule çevresindeki 20 bin metrekarelik yeşil alanda 2 bin 750 adet ağaç dikilmiş, böylece botanik bahçe niteliğinde bir peyzaj alanı oluşturulmuştur.

KULE HAFTANIN BEŞ GÜNÜ ZİYARETÇİLERE KAPISINI AÇIYOR

Kule, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı PTT Kule A.Ş. tarafından işletilmektedir.

Hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır, pazar günleri ise kapalıdır.

Giriş ücretleri 2025 itibarıyla tam bilet için 320 TL, öğrenci ve 65 yaş üzeri için 140 TL olarak belirlenmiştir.

Kule, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları ve interaktif aktivite alanlarıyla İstanbul'un önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir.