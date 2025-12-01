İster tarım, ister zanaat! Köyüne dönenlere büyük yardım: En az 5 bin avro...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı çerçevesinde, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektördeki girişimciler destekleniyor.

TKDK tarafından 2011'den beri IPARD Programı uygulanıyor.

Türkiye, IPARD I ve IPARD II programları fon kullanım oranlarındaki başarısıyla AB'ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Geçen yıla kadar 42 ilde uygulanan programla hayata geçirilen AB standartlarındaki yatırımlar, kırsal kesimde ciddi bir talep oluşturdu.

5 İLE 3 MİLYON AVRO DESTEK

IPARD III Programı çerçevesinde yatırımlara, yüzde 50-75 oranında hibe aktarılıyor.

Desteklenecek projelerin bütçe sınırları sektöre göre farklılık gösterirken, 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında değişiyor.

IPARD III kapsamında bugüne kadar 319 projeye toplam 42 milyon 60 bin 909 avro hibe verildi. Bu hibeler sayesinde 70 milyon 334 bin 987 avroluk yatırım yapıldı.

2026'DA DEVAM

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, gelecek yıl tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar sürecek.

Kırsal bölgelerde, başta kadınlar ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren gruplara yönelik yenilikçi sosyal programlar devreye alınacak.

IPARD III kapsamında, yenilenebilir enerji yatırımları, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkarlık faaliyetlerine hibe desteği verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak, uygulanan farklı destekler arasında koordinasyon sağlanarak uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik artırılacak.