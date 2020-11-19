Yeni genelgenin ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimde maske takmayan bir kadın, maskeye inanmadığını ve maskenin hırsızlıkla alakalı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni koronavirüs genelgesiyle sokakta sigara içe yasağı getirdi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, maske takmayanlara ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.

İstiklal Caddesi'nde genellikle maske takılması kuralına uyulurken bazı vatandaşların maskelerini çenelerinin altına indirerek yürüyor.

MASKEYE İNANMIYORUM

İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen bir kadın, inanmadığı için maske takmadığını söyledi.

Genç kadın, “Tamam takayım. Ama maskeye inanmıyorum. Hırsızlık ile alakalı bir şey olduğu için takmıyorum. Yanımda var ama takmayı tercih etmiyorum" dedi.

İstiklal Caddesi'nde maske denetimi: Maskeye inanmıyorum ViDEO

Yine maskesi olmayan bir vatandaş, “Düşürdüm herhalde. Vardı ama bulamıyorum." diye konuştu.

"VAKALAR BENİ KORKUTMUYOR"

Maskesini çenesine indiren bir genç, “Maskem çenemde çünkü kahve içiyorum. Korkmuyorum. Kahve içerken virüs bulaşacağını düşünmüyorum. İçtikten sonra geri takarım. Vakalar beni korkutmuyor maalesef." şeklinde konuştu.





SİGARA YASAĞINA TURİSTLER UYMUYOR

Sigara yasağına uymayanlar ise genelde yabancı turistler olarak belirlendi. Turistlereyse ekipler tarafından uyarı yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı.

NEFES ALMAK İÇİN MASKEMİ ÇIKARDIM

Maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen bir kadına polis ekipleri cezai işlem uyguladı. Maskesini çenesinin altına indirerek yürüyen kadın “Bir işyerinden çıktım. Nefes almak için çıkarmıştım. Daha sonra taktım" dedi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE MANZARA YİNE AYNI...

Ayrıca yasağa rağmen sigara içenler de kameralara yansıdı. Maskesiz fotoğraf çekilen bir çiftin, polisin uyarılarının ardından maskelerini taktığı, polis gittikten hemen sonra ise maskelerini yeniden çıkardıkları görüldü.





















