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İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık azalmıyor

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık azalmıyor

Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesine rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan kalabalık daha da artıyor.