İtalya'daki helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

İtalya'nın Toskana ve Emilla Romagna bölgelerinde, içinde bulunan 4'ü Türk 7 kişi ile havalanan helikopter, Apenin Dağları civarında düştü.

3 günlük arama çalışmalarının ardından enkazı bulunan helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazelerinin Türkiye'ye nakil sürecinin tamamlanmasının ardından THY'nin uçağıyla saat 00,20'de Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Ailelere teslim için kargo terminaline götürüldüler

Cenazeler daha sonra ailelerine teslim edilmek üzere THY Kargo terminaline götürülürken, buradaki işlemlerin ardından cenaze araçlarına bindirilerek havalimanından götürüldü.

Veda töreni sonrası defnedilecekler

DHA'nın haberine göre; helikopter kazasında hayatını kaybeden Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın için bugün Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında veda töreni düzenlenecek.

4 Türk, son yolculuklarına uğurlanacak

Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.