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    İtalya'daki helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de

    Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'nın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
    • 24.06.2022 - 01:50
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 08:54
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    İtalya'daki helikopter kazasında ölen 4 Türk'ün cenazesi Türkiye'de

    İtalya'nın Toskana ve Emilla Romagna bölgelerinde, içinde bulunan 4'ü Türk 7 kişi ile havalanan helikopter, Apenin Dağları civarında düştü.

    3 günlük arama çalışmalarının ardından enkazı bulunan helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın cenazelerinin Türkiye'ye nakil sürecinin tamamlanmasının ardından THY'nin uçağıyla saat 00,20'de Milano'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi.

    Ailelere teslim için kargo terminaline götürüldüler

    Cenazeler daha sonra ailelerine teslim edilmek üzere THY Kargo terminaline götürülürken, buradaki işlemlerin ardından cenaze araçlarına bindirilerek havalimanından götürüldü.

    İtalya daki helikopter kazasında ölen 4 Türk ün cenazesi Türkiye de #1

    Veda töreni sonrası defnedilecekler

    DHA'nın haberine göre; helikopter kazasında hayatını kaybeden  Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar'ın için bugün Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Yalova fabrikasında veda töreni düzenlenecek.

    İtalya daki helikopter kazasında ölen 4 Türk ün cenazesi Türkiye de #2

    4 Türk, son yolculuklarına uğurlanacak

    Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez'in cenazesi Bursa Yenişehir Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Bursa Yenişehir Kabristanı'nda, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak'ın cenazesi Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kocaeli Davulcular Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar'ın cenazesi ise memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.

    İtalya daki helikopter kazasında ölen 4 Türk ün cenazesi Türkiye de #3

    İtalya daki helikopter kazasında ölen 4 Türk ün cenazesi Türkiye de #4

    İtalya daki helikopter kazasında ölen 4 Türk ün cenazesi Türkiye de #5


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