Tekirdağ'da izin belgesi olmayanlar geri çevrildi

Kısıtlamanın kaldırılmasını yanlış anlayan ve izin belgesi olmayan vatandaşlar, Tekirdağ'da jandarma tarafından geri çevrilerek İstanbul'a geri döndü.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da, kısıtlama gece yarısından itibaren kaldırıldı.

Tekirdağ Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını yanlış anlayan birçok kişi ise İstanbul'dan, kentin Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı.

İZİN BELGELERİ OLMAYANLAR GERİ DÖNDÜ

Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bulunan jandarma ekipleri de kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi.

"SEYAHATLER AÇILDI DİYE BİLİYORDUM"

İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlığına gelmek isteyen Ersin Hisar, "Ben seyahatler açıldı diye biliyordum ve o yüzden yazlığıma geliyordum. Seyahat belgem yok, o yüzden geri döneceğiz" dedi.