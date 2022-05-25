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    İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'de Yunan unsurlarınca geri itilen 212 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
    • 25.05.2022 - 20:10
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    İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Çeşme açıklarında bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı.

    2 organizatör gözaltına alındı

    Urla ilçesi açıklarında da yine Yunan unsurlarınca geri itilen 2 lastik bottaki 83, yelkenli teknede ise 100 kaçak göçmen kurtarıldı, organizatör olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

    Seferihisar açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan 2 lastik bottaki 55 kaçak göçmen yakalandı.

    Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen hareketli lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İzmir açıklarında 212 kaçak göçmen kurtarıldı #3


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