İzmir açıklarında 50'si çocuk 186 göçmen karaya çıkartıldı İzmir'in Urla ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs günü Urla ve Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalar yürüttü.

Ekipler tarafından dört ayrı noktada gerçekleştirilen çalışmada, yasa dışı yolarla yurt dışına çıkmak isteyen 32'si çocuk 160 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ekipler, aynı gün yine Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

İl Göç İdaresine sevk edildiler

Lastik bot içerisindeki 18'i çocuk 26 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)