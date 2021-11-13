İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 bütçesi 12,5 milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi, 12 milyar 500 milyon TL olarak planlandı. Bütçenin 5 milyar TL'lik kısmı (yüzde 40) ise yatırımlara ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı için hazırladığı bütçe taslağının detayları belli oldu.

Kasım ayı meclis toplantıları kapsamında onaya sunulacak bütçeye göre, kentte yürütülecek faaliyetlere ayrılması planlanan bütçe de netlik kazandı.

İzmir'de 2022 yılında hayata geçirilecek çalışmaların kaynaklarının kalem kalem oluşturulduğu tabloda; Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi, 12 milyar 500 milyon TL olarak planlandı. Bütçenin 5 milyar TL'lik kısmı da yatırımlara ayrıldı.

“PLANLI BİR ŞEKİLDE CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINA YÜRÜYECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, artan nüfus ve kentin büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlı kaynakları titiz planlama ile kullanmak zorunda olduklarını belirtip, “2022 bütçemizi oluştururken yatırımlardan da sosyal desteklerden de vazgeçmeden, kaynaklarımızı dengeli bir şekilde dağıttık. Son 1,5 yılda düzenli ve sürekli sosyal yardım yaptığımız hane sayısı yüzde 140 artarak 23 binden 55 bine yükseldi. Bu sayı yıl sonuna kadar 65 bine ulaşacak. Bu şartlar altında bir yandan geçim sıkıntısı çeken yurttaşlarımızı destekleyip, bir yandan da başta raylı sistemler olmak üzere kentin ulaşım sıkıntısını çözecek dev yatırımlara bütçe ayırıyoruz. 2022 yılı İzmir'i geleceğe taşıyacak hizmetler açısından çok önemli projelerin tamamlandığı bir dönüm noktası olacak. Güçlü, kararlı ve planlı bir şekilde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yürüyeceğiz.” dedi.

BÜTÇEDE 19 PROJE VE HİZMET ÖNE ÇIKTI

2022 mali yılı bütçesinde yatırım ve hizmet miktarı ile önce çıkan 19 ana başlık ise şöyle:

"Ulaşım yollarında asfalt kaplama, bakım, onarım ve düzenleme yapılması için 1 milyar 100 milyon TL, Buca Metrosu için 510 milyon TL, tramvay hatları yapımı için 301 milyon TL, Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu yapımı için 250 milyon TL, kamulaştırma çalışmaları için 201 milyon TL, Buca-Bornova arası sanat yapıları, tünel ve bağlantı yolları yapılması için 190 milyon TL, İzmir Opera Binası için 170 milyon TL, Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı proje ve programları için 156 milyon TL, İzmir Hafif Raylı Sistemi araç depolama tesisleri yapım işi için 150 milyon TL, Süt Kuzusu Projesi için 117 milyon 500 bin TL, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım için 100 milyon 10 bin TL, modern, yenilikçi, temalı yeşil alanlar projesi için 100 milyon TL, haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak kontrol etmek ve ilaçlama yapmak için 97 milyon 680 bin TL, Akıllı Trafik Yönetim Sisteminin geliştirilmesi için 96 milyon 800 bin TL, araç ve iş makinesi alımları hizmeti için 80 milyon TL, ulaşım yollarında alt ve üst geçit çalışmaları için 66 milyon TL, belediye hizmet tesisleri, binaları ve depolarının yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi 60 milyon TL, yollardaki yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı için 50 milyon TL."