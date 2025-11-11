İzmir Foça'da sel suları denizin rengini değiştirdi

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısından sonra beklenen yağmur, sabah saatlerinde kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı.

Özellikle İzmir'in kuzeyinde şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra taşkınlara dönüştü.

BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Rögarların ve derelerinde taşmasıyla Foça ilçesindeki cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi.

Kent sakinleri, Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen tedbir alamayan Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"ARABAM SUYA KAPILDI"

Foça ilçesinde etkili olan sağanaktan sonra evini su basan Ufuk Çelik, "Sabah, yarım saatlik bir yağış oldu. Ardından sel gelmeye başladı. Derelerin ve menfezlerin küçük olması sorunu artırdı. Burada tarihi bir köprü var; o köprüyü pislikler tıkamış. Tıkanınca su şişiyor ve patlıyor. Yalnızca bizim bulunduğumuz Çamlık Sokak, denize 37 metre yakın olmasına rağmen, leğen gibi dolup taştı; adeta havuz gibi oldu.

Bütün evlere su girdi. Şimdi kendi imkanlarımızla temizlemeye çalışıyoruz. Bu, son 20 gün içinde yaşadığımız ikinci olay. İlkinde su evin içine tamamen girmişti. Beyaz eşyalar, halılar, mobilyalar hepsi gitti. Arabam da suya kapıldı, denize doğru gidiyordu. Neyse ki yoldan geçemedi ve orada kaldı. Bu sefer arabayı kurtardım. Şimdi uğraşıyoruz, perişan haldeyiz. Bunları hep yaşıyoruz." dedi.

"MEVCUT SİSTEM YETERSİZ KALIYOR"

Her yağmurda mazgalların tıkandığını ve yetersiz kaldığını belirten fırıncı Serkan Seran ise şunları kaydetti: