İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü'nün Karadan Müdahale Ekibi, bu sabah erken saatlerde yaptığı denetimler sırasında Karşıyaka Vapur İskelesi çevresinde yoğun bir yakıt kokusu ve deniz yüzeyinde siyah renkli yağ tabakası keşfetti.

PETROL KAYNAKLI ATIK TESPİT EDİLDİ

Durumun hemen ardından temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, ilk olarak tehlikeli maddeleri emme özelliklerine sahip sosis şeklindeki yüzer bariyerlerle kirli alanı çevreleyip, yayılmasını engelledi. Ardından, emici özellikli örtü pedlerle deniz yüzeyindeki kirlilik temizlendi. Yapılan incelemede kirliliğin petrol kaynaklı atıklardan kaynaklandığı belirlendi. Kirlilik kaynağının tespiti ve denetimi için ilgili kurumlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Liman Başkanlığı'na bilgilendirme yapıldı.

"KÖRFEZİN TEMİZLENMESİ SADECE BİZE YÜKLENEMEZ"

Olayla ilgili bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay şu açıklamalarda bulundu: