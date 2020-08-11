İzmir'daki tekne faciasında kaybolan Sarp, aranıyor

Foça ilçesinde, 4 kişinin öldüğü tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Foça ilçesindeni, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, batmıştı.

Batan tekneden, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştı.

Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşılmış, 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kaybolmuştu.

KÜÇÜK SARP İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tekne faciasında ölenler, toprağa verilirken, Sarp Göksoy için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı ve dalgıç ekipleri bölgeyi hem denizin üstü hem de altından tarıyor.

Teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini kapsayan deniz sahasında su altı görüntüleme sistemlerinden de yararlanılarak yapılan aramalara rağmen Sarp Göksoy'a bugün de ulaşılamadı.

















