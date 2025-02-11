İzmir'de 1 yaşındaki bebeğini denize atan kadın tutuklandı

DHA

Akıl almaz olay İzmir'de yaşandı..

Dün saat 13.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Bengiler Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, geçimsizlik ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kevser C. (30), 1 yaşındaki Engin isimli bebeğini denize attı.

Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan Engin bebek için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Engin bebek, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Engin bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından anne Kevser C.'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Kevser C., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi...