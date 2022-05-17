Petrol
114.1
-0.04%
Euro
16.30
0.39%
Dolar
15.60
0.36%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
478.022
-3.28%
BTXN Coin
13.08
-0.75%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    İzmir’de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Dikili, Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında toplamda 149 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
    • 17.05.2022 - 00:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 09.00 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğuna yönelik bilgi edinildi.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 91 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

    Toplamda 149 göçmen kurtarıldı

    Ekipler, 15 Mayıs saat 02.30 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botu durdurarak içerisindeki 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

    14 Mayıs tarihinde de Çeşme ilçesi açıklarında saat 00.50 sıralarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkartıldı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    İzmir’de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    İzmir’de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı #3

    İzmir’de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Kırklareli'nde kayıp düveyi jandarma buldu
    Gündem

    Kırklareli'nde kayıp düveyi jandarma buldu

    İsveç, terör örgütü dediği PKK'nın etkinliklerine izin veriyor
    Dünya

    İsveç, terör örgütü dediği PKK'nın etkinliklerine izin veriyor

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Görüş Bildir