İzmir'de 3 bin aranan şahıs yakalandı

İHA

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede güven ve huzurun teminatı için 2025 yılında sıkı çalışmalar yürüttü.

İlçedeki her sokak ve caddede uygulama noktaları kuran ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sıkı çalışma yürüttü.

3 BİN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

1 Ocak'tan bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında, kasten öldürme suçundan 12, yağma suçundan 47, yaralama suçundan 418, hırsızlık suçundan 340, dolandırıcılık suçundan bin 57, uyuşturucu ticareti suçundan 61, terör suçundan 5, kaçakçılık suçundan 84, silah bulundurma suçundan 76 ve diğer suçlardan 900 olmak üzere toplamda 3 bin aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Konak polisinin 2025 yılının ilk 4 ayında yürüttüğü sıkı çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceği bildirildi.