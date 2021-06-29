Euro
10.3624
-0.08%
Dolar
8.683
0%
Altın
496.27
-0.12%
Borsa
1.373
-1.34%
Bitcoin
299.931
-1.16%
EXEN Coin
30.15
-3.61%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    İzmir'de 40 dekarlık alan yandı

    Ödemiş'te zeytin ve incir ağaçlarının olduğu yaklaşık 40 dekarlık alan, çıkan yangında zarar gördü.
    • AA
    • 29.06.2021 - 03:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 40 dekarlık alan yandı

    İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi Kabuklar mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevlere ilk müdahaleyi Birgi Mahallesi Muhtarlığına ait yangın söndürme traktörü ve vatandaşlar yaptı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine İzmir Orman İşletme Şefliği, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ödemiş Belediyesine ait yangın söndürme ve iş makineleri sevk edildi.

    2 SAATTE 40 DEKAR ZARAR GÖRDÜ

    Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, yaklaşık 40 dekarlık alanda zarara yol açtı.

    Mahalle muhtarı Mutlu Sulukan, yaptığı açıklamada, yangının sebebini bilmediklerini belirterek, "Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinlerimizin yangın olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçerek itfaiye ekiplerine durumu haber verdik. Vatandaşlarımıza ait zeytin ağaçlarının olduğu bölgede yangın başladı. 7 kişiye ait tapulu alanlarda zeytin ve incir ağaçları yangından zarar gördü." diye konuştu.

    İzmir de 40 dekarlık alan yandı #1

    İzmir de 40 dekarlık alan yandı #2

    İzmir de 40 dekarlık alan yandı #3

    İzmir de 40 dekarlık alan yandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir