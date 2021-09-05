Euro
9.8943
0.44%
Dolar
8.3046
0.37%
Altın
488.06
1.35%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
410.994
-1.47%
EXEN Coin
24.95
1.42%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu

    9. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, kentin düşman işgalinden kurtuluş coşkusuna ortak olan 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 08:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de yer aldığı, İzmir’in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl 9. kez düzenlenen geleneksel yarışta 2 bin atlet yer aldı.

    "SOSYAL MESAFELİ" MARATON

    Organizasyon komitesi tarafından belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde atletler, etkinlik alanına girişleri, tek noktadan ve ateş ölçümleri yapılarak alındı. Her sporcu arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakılırken, start dörder kişilik gruplar halinde verildi ve her grup arasında en az iki metre aralık olacak şekilde düzenlendi.

    İzmir de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu #1

    6 YAİ GRUBUNDA ÖDÜL DAĞITILACAK

    Atletler, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında ter dökerken, koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

    İzmir de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu #2

    İzmir de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu #3

    İzmir de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu #4

    İzmir de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu #5

    İzmir de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu #6

    İzmir de 9 Eylül Yarı Maratonu koşuldu #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir